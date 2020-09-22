GÜNCELLEME 2 - Munzur Vadisi'nde kaybolan kardeşlerden ikincisinin de cesedi bulundu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda 10 gün önce kaybolan iki kardeşten diğerinin de cesedi bulundu.



Elazığ'dan Tunceli'ye geldikten sonra sarımsak toplamaya gittikleri Munzur Vadisi'nde kaybolan Bozkurt Aydemir'in (45) cesedinin suda bulunmasının ardından kardeşi Mehmet Aydemir'in (37) bulunması için ekiplerce arama çalışmaları sürdürüldü.



Mehmet Aydemir'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Jandarma Arama Kurtarma ve su altı timleri, AFAD gönüllüleri, Türk Kızılay, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ve Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyelerinden oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı.



İz arama köpekleri, su altı kameraları, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronelerin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, Mehmet Aydemir'in ile ağabeyinin araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi'ndeki Venk köyü mevkisinde, yaklaşık 1 kilometrelik alanda rafting botlarıyla suda ve kıyılarında arama yaptı.



Bazı ekipler de Venk, Bali, Asi ve Laç dereleri ile Peter ve Çıralı mahalleleri mevkisindeki orman ve dağlık alanlarda arama gerçekleştirdi.



Çalışmalar sonucu Mehmet Aydemir'in de cesedi ekiplerce vadideki akarsuda bulundu.



Çalışmaları takip eden Vali Mehmet Ali Özkan, Aydemir'in ailesiyle görüşerek, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kayıp kardeşlerden Bozkurt Aydemir'in cesedi de aynı vadideki akarsuda bir ağaca takılmış olarak bulunmuştu.

- Siliç köprüsünde bulundu

Mehmet Aydemir'in cesedinin, araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi'ndeki Venk köyüne yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Siliç Köprüsü mevkisinde bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan Mehmet Aydemir'in cesedi, daha sonra bot yardımıyla kıyıya taşındı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan inceleme sonrası, Aydemir'in cenazesi AFAD ekiplerince ambulansa konuldu. Aydemir'in cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü.