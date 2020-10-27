  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Anamur ilçesindeki yangın nedeniyle bölgedeki 50 hane tedbiren boşaltıldı - Mersin-Antalya kara yolu kapatıldı - Vali Ali İhsan Su: "Yangının, yerleşim yerlerine yönelik riski müdahale sonucu azaldı" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:32:18 -
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında, ilk belirlemelere göre elektrik telleri kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı.

- "Yangında can kaybımız veya yaralanan kimse yok"

Vali Ali İhsan Su, AA muhabirine, yangına hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi.

Yangının, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığının değerlendirildiğini belirten Su, "Yangının, yerleşim yerlerine yönelik riski müdahale sonucu azaldı. Yangın, kırsal alana doğru yöneldi. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale sürüyor. 2 helikopter de takviye için bölgeye yönlendirildi. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını devam ettiriyor." diye konuştu.

Su, yangın çevresindeki hanelerin tedbiren boşaltıldığını hatırlatarak, "Yangında can kaybımız veya yaralanan kimse yok. Çevredeki yaklaşık 50 haneyi, vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle tedbiren boşalttık." ifadesini kullandı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı
Gündem

Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan yüzde 7 mesajı

TB2 Bayraktar SİHA'larının işgal altındaki Azerbaycan tarafından Karabağ'ı kurtarmak için Ermeni güçlerine karşı kullanılması sonrası motor ..
Netanyahu-Trump ittifakı felakettir
Dünya

Netanyahu-Trump ittifakı felakettir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındak..
Mete Yarar'dan Hatay'daki saldırıya ilişkin açıklama: Bunu ilk kez gördüm
Gündem

Mete Yarar'dan Hatay'daki saldırıya ilişkin açıklama: Bunu ilk kez gördüm

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, dün gece Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkisiz hale getirilen teröristlerin sınırdan paramotor kull..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay