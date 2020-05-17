  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Zoom arka plan nasıl değiştirilir?

Fransa'da 483 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Trump, Flynn davasında Obama ve yönetimini hedef gösterdi

Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 6 yetkili görevden alındı
için kalan
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - KKTC'de orman yangını

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı" DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-17 21:33:39 -
GÜNCELLEME 2 - KKTC'de orman yangını

LEFKOŞA (AA) - Hava sıcaklığının son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesinde yer alan Tepebaşı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Tepebaşı bölgesinde çıkan yangın daha sonra Kalkanlı bölgesindeki ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne ulaştı, kampüsteki öğrenciler ve çalışanlar tahliye edildi.

Kalkanlı Yaşam Evi'nde kalan 72 kişi de güvenli bölgeye tahliye edildi.

Yetkililer, vatandaşlardan, Kalkanlı'da ODTÜ bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermelerini istedi.

- Türkiye'den üç helikopter geldi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına Türkiye'den gelen üç helikopterin destek verdiğini belirtti.

Özersay, Kıbrıs Rum kesiminden ise Birleşmiş Milletler aracılığıyla iki hava aracının dönüşümlü olarak yangına müdahale ettiğini kaydetti.

- "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı"

Başbakan Ersin Tatar da akşam saatlerinde Güzelyurt Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Tatar, "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı." dedi.

Bazı bölgelerde kısım kısım yangınların sürdüğünü belirten Tatar, arazilerin sabah kadar soğutulacağını söyledi.

Tatar, vatandaşlara böyle olağanüstü sıcaklarda çok dikkatli olmaları ve sigara izmariti gibi maddeleri yere atmamaları konusunda uyardı.

Bugün birden fazla yerde yangın çıktığını belirten Tatar, polisin bununla ilgili araştırma yapacağını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı