GÜNCELLEME 2 - KKTC'de orman yangını

LEFKOŞA (AA) - Hava sıcaklığının son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne bölgesinde yer alan Tepebaşı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Tepebaşı bölgesinde çıkan yangın daha sonra Kalkanlı bölgesindeki ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'ne ulaştı, kampüsteki öğrenciler ve çalışanlar tahliye edildi.

Kalkanlı Yaşam Evi'nde kalan 72 kişi de güvenli bölgeye tahliye edildi.



Yetkililer, vatandaşlardan, Kalkanlı'da ODTÜ bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek vermelerini istedi.

- Türkiye'den üç helikopter geldi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına Türkiye'den gelen üç helikopterin destek verdiğini belirtti.

Özersay, Kıbrıs Rum kesiminden ise Birleşmiş Milletler aracılığıyla iki hava aracının dönüşümlü olarak yangına müdahale ettiğini kaydetti.

- "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı"

Başbakan Ersin Tatar da akşam saatlerinde Güzelyurt Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen kriz toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Tatar, "Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı." dedi.

Bazı bölgelerde kısım kısım yangınların sürdüğünü belirten Tatar, arazilerin sabah kadar soğutulacağını söyledi.

Tatar, vatandaşlara böyle olağanüstü sıcaklarda çok dikkatli olmaları ve sigara izmariti gibi maddeleri yere atmamaları konusunda uyardı.

Bugün birden fazla yerde yangın çıktığını belirten Tatar, polisin bununla ilgili araştırma yapacağını duyurdu.