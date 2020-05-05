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Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da ağaç işleri yapan fabrikanın odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

Yangının çıktığı bölgeye yıldırım isabet ettiği tespit edildi - Yıldırımın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:26:23 -
GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da ağaç işleri yapan fabrikanın odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde ağaç işleri yapan bir fabrikanın odun sahasında yangın çıktı.

Depolanmış odunlardan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Fabrikanın odun sahasına gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu merkez ve ilçelerden sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki arazözlerle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında hasar oluştu.

Bu arada yangının nedeni araştırılırken yapılan incelemede, yangının çıktığı bölgeye yıldırım düştüğü tespit edildi. Yıldırımın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.



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