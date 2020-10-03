GÜNCELLEME 2 - Kartal'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ
İSTANBUL (AA) - Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılmaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alanın engebeli olması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, ormandaki hasar tespit çalışmasının devam ettiği öğrenildi.