  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 2 - Kartal'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Kartal'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-03 10:00:45 -
GÜNCELLEME 2 - Kartal'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bulunan Aydos Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alanın engebeli olması nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, ormandaki hasar tespit çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!
Ekonomi

Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altındaki dalgalanmalara ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Altın kimseyi üzmeyecek. Tarihleri verd..
Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar
Dünya

Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar

Cephe hattında büyük kayıplar veren Ermenistan, başlayan operasyonların ardından Karabağ'daki yatırımcıları da elinde kaçırdı. Rusya'nın öne..
Merkel'den Türkiye açıklaması! Tarih verdi
Dünya

Merkel'den Türkiye açıklaması! Tarih verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Vize serbestisi konusunda Türkiye ile Aralı..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay