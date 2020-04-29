GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisindeki yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde çıkan yangın söndürüldü.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, nedeni henüz belirlenemeyen yangının mesai bitiminde çıktığı, olayda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.



Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu yangın söndürüldü. İtfaiyenin soğutma çalışması ise sürüyor.

Yangının çıktığı tesis, çevre koruma fonksiyonunun yanı sıra nitelikli atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasına da katkı sağlıyor.



Bin 400 metrekarelik toplam kullanım alanına sahip tesiste 60 çalışan ile 13 ambalaj atığı toplama aracıyla aylık ortalama 2 bin ton kağıt, 400 ton pet, 200 ton naylon, 100 ton metal ve 300 tonu cam olmak üzere toplam 3 bin ton ambalaj atığı ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.