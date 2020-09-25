  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 2 - HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

Kars'ta, Kobani olaylarına ilişkin gözaltına alınan Bilgen hava yolu ile Ankara'ya gönderildi HDP KARS İL BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:28:19 -
GÜNCELLEME 2 - HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı

KARS (AA) - HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında sabah saatlerinde İnönü Caddesi'nde bulunan Ayhan Bilgen'in evinde arama yaptı.

Gözaltına alınarak zırhlı polis aracına bindirilen Bilgen, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu sırada Bilgen'in evinin önünde toplanan bazı partililer duruma tepki gösterdi.

Bilgen, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında polislerce yeniden zırhlı araca konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Kars Harakani Havalimanı'na getirilen Bilgen, uçakla soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

Polis ekipleri Bilgen'in götürülüşü sırasında havalimanı etrafında da yoğun güvenlik önlemi aldı.

- HDP Kars İl Başkanlığından açıklama

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik, HDP Ağrı Milletvekili Abdullah, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ve HDP Kars İl Başkanı Cengiz Anli ve bazı partililer HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Parti binasındaki toplantıda grup adına konuşan Cengiz Anli, Bilgen'in yanında olduklarını ifade ederek, "Sayın Ayhan Bilgen'e yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonun hiçbir tutarlılığı bulunmamaktadır. Kars halkı ve Türkiye kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi bu yapılanların sadece psikolojik ve stratejik bir operasyon olduğu apaçık ortadadır." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı
Ekonomi

Altın yükselişe geçti! Uzmanlar uyarıyı böyle yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz artırımı sonrası gevşeyerek 455 TL’ye gerileyen altın yükselişe geçti. Büyüme trendine giren altın i..
'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap
İSLAM

'Yunanistan ile savaş çıkarsa ne yapacağız?' Çok net cevap

Prof. Dr. Esad Coşan Hoca yıllar önce Kardak meselesinde Yunanistan ile ilgili yaptığı açıklamada harp çıkarsa "Bir gül bahçesine girercesin..
Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış
Gündem

Film gibi dolandırıcılık! Polis her yerde onu ararken yarışmaya katılmış

Dolandırıcılıktan tutuklandıktan sonra 2011’de cezaevinden firar edip sahte kimlikle kayıplara karışan ve hakkında 52 yıl hapis cezası olan ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı