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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Alevler bazı yerleşim yerlerine sıçradı YANGININ EVLERE SIÇRAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-27 17:30:29 -
GÜNCELLEME 2 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen helikopter, arazöz, su tankeri, iş makineleri ve çok sayıda söndürme ekibiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Alevlerin bazı yerleşim yerlerine de sıçradığı görüldü.

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