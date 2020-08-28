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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü

Otogar yakınındaki kazada yaralanan 12 kişiden biri olan servis otobüsünün şoförü, tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:12:03 -
GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Mehmet İlik idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi.

Kazada, işçilerden Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ve 11 işçi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

- Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri defnedildi

Kazada yaşamını yitiren işçilerden Bayramoğlu'nun cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Zincirlikuyu Mahallesi Yeni Cami'ye getirildi.

Cenaze, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bayramoğlu'nun cenazesine, yakınlarının yanı sıra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile adliye çalışanları katıldı.

Boz'un cenazesi ise Aşşağısöğütönü Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camisi'nde kılınan namazdan sonra Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki Asri Mezarlık'ta defnedildi.

- Servis şoförüne tutuklama

Öte yandan, tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Mehmet İlik, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye getirildi.


Şüpheli Mehmet İlik, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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