  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

ÖLÜ VE YARALILARIN İSİMLERİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2021-01-04 23:02:33 -
GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaya (65) idaresindeki 23 K 5497 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Ali Yiğit (33) yönetimindeki su damacanaları yüklü 23 HT 937 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, her iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Hafif ticari araçtaki su damacanaları yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobilde bulunan Makbule Kaya (68) ve Sevgi Sesveren (32) ile hafif ticari araçtaki Hüseyin Yiğit (24) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar Sude Sesveren (12) ile sürücü Yiğit'in hastanedeki tedavileri sürüyor.

Bu arada kazada hayatını kaybedenlerin Sude Sesveren'in annesi, dedesi ve anneannesi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle ulaşıma yeniden açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz
Dünya

Dünyayı sarsan açıklamayı ajanslar son dakika geçti: S. Arabistan'da hassas 10 mevziyi vurabiliriz

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ı "ülke içlerindeki hassas ve hayati öneme sahip 10 mevziyi vurmakla" tehdit etti. Açıklamayı ajanslar s..
İsrail'den F35 adımı! Yakın zamanda alacaklar
Dünya

İsrail'den F35 adımı! Yakın zamanda alacaklar

Ortadoğu'da savaş hazırlıkları yaptığı ifşa olan İsrail, yeni bir hamleye hazırlanıyor. İsrail, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yakın koru..
Gezi olaylarını köpürten BBC muhabirinden Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek
Gündem

Gezi olaylarını köpürten BBC muhabirinden Boğaziçi Üniversitesi olaylarına destek

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden ve CHP ile HDP'nin kış..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay