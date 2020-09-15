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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Bursa'da yol çalışması yapılan alandaki göçükte 1 kişi öldü
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da yol çalışması yapılan alandaki göçükte 1 kişi öldü

ÖLEN BEKÇİNİN ARKADAŞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:27:49 -
GÜNCELLEME 2 - Bursa'da yol çalışması yapılan alandaki göçükte 1 kişi öldü

BURSA (AA) - Bursa'da meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Orhaneli-Keles kara yolunun Doğancı mevkisinde yol çalışması yapılan bölgede toprak kayması oldu.

Yolun tamamen kapandığı olayda 2 iş makinesi ile 16 BUK 66 plakalı otomobil toprak altında kaldı.

Otomobilde bulunan gece bekçisi Süleyman Sarı (73), araçta sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay yerine AFAD ve itfaiyenin yanı sıra jandarma asayiş, trafik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yolu temizleme çalışmalarına devam edilen bölgede trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada ise toprak kaymasının, Orhaneli-Keles kara yolunun 12. kilometresinde kaya parçalarının yola düşmesiyle yaşandığı bildirildi.

Heyelan nedeniyle kaya parçalarının özel bir firmaya ait 2 ekskavatör ve bir aracın üzerine düştüğü aktarılan açıklamada, araçta bulunan bekçinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, olaya AFAD, jandarma ve itfaiyeden oluşan 43 personelin müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.

- Yaklaşık 1 ay önce işe başlamış

Yaşamını yitiren bekçinin arkadaşlarından Mustafa Şenol (77), gazetecilere yaptığı açıklamada, Süleyman Sarı ile en son dün akşam görüşüp yemek yediklerini söyledi.

Sarı'nın, iş başı yapacağını söyleyip yanlarından ayrıldığını belirten Şenol, "4 çocuğu var. Gece nöbeti tutmaya başlayalı çok olmamıştı. Tam gününü bilemiyorum ama 1 ay dolmadı." dedi.

Şenol, bölgede daha önce böyle bir olay yaşanmadığını, yolun kapanmasını gerektirmeyen küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldiğini sözlerine ekledi.

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