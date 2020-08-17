  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

Vali Yakup Canbolat: - "Yangın bir kişi tarafından çıkarıldı, bu kişiyi de emniyet güçlerimiz aldı. Uyuşturucu bağımlısı olan bir şahıs" VALİNİN YENİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:26:17 -
GÜNCELLEME 2 - Bursa'da yerleşim bölgesi yakınında orman yangını

BURSA (AA) - Bursa'da yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde mezarlığa yakın bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yoğun dumanın kentin batısındaki birçok noktadan görülebildiği yangının çevredeki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösteriyor.

- "Yerleşim yerlerini şu an tehdit etmiyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, yangına havadan helikopterle ve karadan müdahalenin etkin şekilde sürdüğünü söyledi.

Yangın söndürme uçağı da talep edildiğini belirten Canbolat, "Rüzgarın etkisiyle alevler büyüyor. Yangın nedeniyle boşaltılan bir yerleşim yerimiz yok. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı noktada arazözlerle önlemler aldık. Gerekirse buraları tahliye edebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Burası tekrar ağaçlandırılacaktır"

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Canbolat, gazetecilere yangının çıkış nedeni ve söndürme çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın helikopterleri ve Orman Bölge Müdürlüğünün bütün teknik imkanlarıyla derhal seferber olduklarını belirten Canbolat, "Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyemizin, AFAD'ımızın, Nilüfer Belediyemizin imkanlarıyla bölgedeyiz." dedi.

Canbolat, alevlerin kısa sürede kontrol altına alınabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Yangının nedenine değinen Canbolat, "Yangın bir kişi tarafından çıkarıldı, bu kişiyi de emniyet güçlerimiz aldı. Uyuşturucu bağımlısı olan bir şahıs. Kendisiyle ilgili herhangi bir terör bağlantısı da tespit edilemedi. Şu an emniyette gözetim altında." bilgisini paylaştı.

Havadan müdahalenin 3 helikopterle sürdüğünü aktaran Canbolat, bölgeye 2 helikopterin daha sevk edileceğini bildirdi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra sabaha kadar soğutma çalışmalarına devam edileceğini kaydeden Vali Canbolat, "Burası orman arazisi. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi burası tekrar ağaçlandırılacaktır." diye konuştu.

Bu arada, gözaltına alınan şüphelinin V.O. olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler
Gündem

Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Mısır ile Yunanistan arasında yapılan sözde anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı...
Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu
Gündem

Joe Biden'in skandal videosunu kimin dolaşıma soktuğu belli oldu

Gazeteci Taha Dağlı, bugünkü yazısında ABD Başkan adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği skandal sözlerle ilgili ..
Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı
Gündem

Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı

Zalim Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Pazar Camii'ni tuvalete çevirmesine tepki gösteren ilahiyatçı İhsan Şenocak, Müslümanlara meydan o..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı