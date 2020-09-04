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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü YOLUN AÇILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:21:24 -
GÜNCELLEME 2 - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

25'ten fazla aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Araçların vinç ve çekiciyle kaldırılması, yola dökülen yağ ve mazotun temizlenmesinin ardından yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı.


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