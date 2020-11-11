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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı

Adana Valiliği: - "Balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı" - Mersin Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya: - "Balıkçı camiası olarak büyük acı hissediyoruz" BALIKÇILAR KOOPERATİFİ BAŞKAN YARDIMCISININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:21:17 -
GÜNCELLEME 2 - Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı

ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

- "Balıkçı camiası olarak büyük acı hissediyoruz"

Mersin Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, AA muhabirine, teknenin balık avı için Mersin Balıkçı Barınağından açıldığını söyledi.

Teknede, kaptan Metin Büten ile balıkçılar Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Volkan Vural ve Suriye uyruklu Muhammet Leyla'nın bulunduğu bilgisini veren Kaya, kazayı öğrenince büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Kaya, teknenin Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpıştığı haberini aldıklarını ifade ederek, "Kaza sonrası tekne hava basıncı nedeniyle ters dönmüş. İlk müdahaleyi Yunan gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığını öğrendik. Biz canlı olmalarını umut ediyorduk ama üzüntüyle 4 kişinin ölüm haberlerini aldık. Balıkçı camiası olarak büyük acı hissediyoruz. Ailelere başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz." dedi.

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