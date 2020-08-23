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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Adana'da orman yangını
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Adana'da orman yangını

Kozan ilçesindeki yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı - Adana Valisi Süleyman Elban: - "Yangın nedeniyle 60 ev tahliye edildi. Can kaybı yok" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:54:58 -
GÜNCELLEME 2 - Adana'da orman yangını

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 60 evin tahliye edildiğini, can kaybının olmadığını, birkaç eve sıçrayan yangının söndürüldüğünü belirtti.

Kuyubeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 30 arazöz, 15 su tankeri ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle ekiplerin yangını kontrol altına almakta zorlandığını belirtti.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Elban, "Yangın nedeniyle 60 ev tahliye edildi. Can kaybı yok. Birkaç eve sıçrayan yangın söndürüldü. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopterle müdahale ediyoruz." dedi.

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