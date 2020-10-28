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Aktüel GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-28 15:36:35 -
GÜNCELLEME 2 - Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

ADANA (AA) - Adana merkezli 2 ilde gençleri sosyal medyadan uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddia edilenler ile uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Hatay'da sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen kişiler ve uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Adana'da 35, Hatay'da da 1 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Koçbaşıyla kapısını kırdıkları evleri arayan ekipler, sokak girişleri ve baskın yapılan evlerin damlarında da önlem aldı.

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bir evde, pompalı tüfek ve bu silaha ait 15 kartuş ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 17 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, operasyonun drone ile çekilen görüntüleri basınla paylaşıldı.

Görüntülerde, ekiplerin emniyetten çıkması, özel harekat polislerinin adrese operasyon düzenlemesi ve evlerde arama yapılması yer alıyor.

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