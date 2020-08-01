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Aktüel

GÜNCELLEME- Maltepe'de askeri alanda yangın

Otların tutuşması sonucu çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-01 19:02:52 -
GÜNCELLEME- Maltepe'de askeri alanda yangın

İSTANBUL (AA) - Maltepe'deki askeri alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kışla içerisinde poligon ve inşaat alanı ile Başıbüyük Mezarlığı'na yakın bölgede yangını söndürme çalışması sürüyor. Yangının mezarlığa sıçramaması için de yoğun çaba harcayan ekipler, alevlerin söndürüldüğü noktalarda soğutma çalışması yapıyor.

Yaklaşık 2,5 saat süren yangına ilçe itfaiyesinin yetersiz kalması nedeniyle Anadolu Yakası'ndaki tüm ilçe itfaiyelerinden destek istendi. Bölgeye tankerlerle su takviyesi yapılıyor.

Alevlerden etkilenen bir kişiye, kışlaya ambulansla giren sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor.

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