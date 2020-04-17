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GÜNCELLEME -İstanbul'dan yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu

Operasyonda 1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı - Konteynerde 211 bin 250 maske, 5 bin 800 tulum ve 3 bin 975 önlük ele geçirildi 2 ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ İLE ELE GEÇİRİLEN ÜRÜN MİKTARI EKLENDİ

2020-04-17 20:43:48 -
GÜNCELLEME -İstanbul'dan yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu maske ve tuluma el konuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına gönderilmek istenen bir konteyner dolusu tıbbi maske ve sağlık tulumu ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin deniz yoluyla yüklü miktarda medikal ürünü yurt dışına çıkararak yüksek fiyattan satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Avcılar'daki Ambarlı Limanı gümrük sahasında düzenlenen operasyonda, 1'i gümrük müşaviri 2 kişi gözaltına alındı.

Gümrük sahasında yapılan aramada, bir konteyner içerisinde bulunan 211 bin 250 tıbbi maske, 5 bin 800 sağlık tulumu ve 3 bin 975 medikal önlüğe el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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