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Aktüel GÜNCELLEME- İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME- İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Operasyonda yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-30 05:51:07 -
GÜNCELLEME- İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 13 örgüt üyesini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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