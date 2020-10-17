GÜNCELLEME- İstanbul merkezli 8 ilde kaçak nargile tütünü operasyonu: 54 gözaltı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda 54 kişi gözaltına alınırken, 7 ton kaçak nargile tütünü ile çok sayıda imalatta kullanılan malzeme ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık izleme çalışmalarının ardından İstanbul merkezli 8 ilde örgütlü olarak kaçak nargile tütünü faaliyetleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.
Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 54 kişiyi gözaltına aldı. İmalathanelerde bulunan 7 ton kaçak nargile tütününe ve büyük miktardaki üretim malzemelerine el koydu.
Ekiplerin, kaçak nargile imalathanelerindeki çalışmaları sürüyor.