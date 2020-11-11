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Aktüel GÜNCELLEME- Ankara Siteler'de yangın
Aktüel

GÜNCELLEME- Ankara Siteler'de yangın

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Herhangi bir can kaybı yaşanmadı" MANSUR YAVAŞ'IN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-11 21:52:09 -
GÜNCELLEME- Ankara Siteler'de yangın

ANKARA (AA) - Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir toptancıda yangın çıktı.

Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ekipler, yanan binanın yanındaki Abdullah Tokur Ortaokuluna alevlerin sıçramaması için çalışıyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirten Yavaş, yanan işletmenin arkasındaki binada kalan Suriyelilerin de tahliye edildiğini söyledi.

Yavaş, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.


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