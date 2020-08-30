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Aktüel GÜNCELLEME - Zonguldak'ta çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Aktüel

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-30 20:09:15 -
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçabey ile Tohumlar köyleri arasındaki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye Karabük'ten de destek ekipler gönderildi.

Yaklaşık 100 dönüm alanı etkileyen yangını söndürmek için 40 arazöz, 3 dozer ve 100 kişilik ekiple çalışma yürütülüyor.

Söndürme çalışmalarına helikopter ile araçlarıyla bölgeye giden köylülerin de destek verdiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

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