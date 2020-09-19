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Aktüel GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 2 kişinin öldürülmesi
Aktüel

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 2 kişinin öldürülmesi

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-19 21:34:42 -
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 2 kişinin öldürülmesi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 1'i kadın 2 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde 20 Ağustos'ta Yavuz B. ile Emine A'nın öldürülmesini araştıran jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olan yeni şüpheliler belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubelerinden oluşan özel ekip yaptığı araştırmada, şüphelilerin Yavuz B'nin aile üyelerini öldürmeye yönelik plan yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelilere yardım ettiği iddiasıyla N.T'yi gözaltına alırken, Ereğli ilçesinde 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 şarjör, 1 Uzi marka makineli tabanca ve bu silaha ait şarjör, çeşitli çaplarda 271 mermi, 1 balistik yelek, 1 askeri kamuflaj desenli pantolon, 1 kar maskesi, 1 çift askeri eldiven, 2 tabanca bacak kılıfı ve 1 taşıma çantasını toprağa gömülü vaziyette ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli N.T. ile 16 Eylül'de Sakarya'da yakalanarak Alaplı'ya getirilen A.K, Y.B. ve S.E, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Olay

Alaplı'ya bağlı Kasımlı köyü Kavukkavla mevkisinde 20 Ağustos'ta bulundukları otomobilde silahlı saldırıya uğrayan Yavuz B. ile yanındaki Emine A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Olayın ardından jandarma ve polis ekiplerince durdurulan bir takside bulunan Z.H, C.H. ile S.T. gözaltına alınmış, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.

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