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Aktüel GÜNCELLEME - Van'da minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş 72 sığınmacı yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Van'da minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş 72 sığınmacı yakalandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'inin Özalp Belediyesinin HDP'li Meclis Üyesi H.Ö olduğu öğrenildi SORUŞTURMAYLA İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:49:51 -
GÜNCELLEME - Van'da minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş 72 sığınmacı yakalandı

VAN (AA) - Van'da jandarmanın durdurduğu minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetmiş 72 sığınmacı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İpekyolu ilçesine bağlı Köşebaşı - Bostaniçi mahalleleri güzergahında S.B. idaresindeki 65 AAS 904 plakalı minibüsü ihbar üzerine durdurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş, 37 Pakistan, 33 Afganistan, 2 Irak uyruklu toplam 72 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yapılan takiple göçmen taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler Ç.Ö, Ş.H, H.Ö. ile 3 araç daha yakalanmıştır. Konu ile ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş, alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanmıştır."

- Organizatörlerden biri HDP'li meclis üyesi

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatörden 1'inin Özalp Belediyesinin HDP'li Meclis Üyesi H.Ö olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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