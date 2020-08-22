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Aktüel GÜNCELLEME - Ümraniye'de kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede yangın
Aktüel

GÜNCELLEME - Ümraniye'de kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede yangın

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-22 16:00:22 -
GÜNCELLEME - Ümraniye'de kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede yangın

İSTANBUL (AA) - Ümraniye ilçesinde kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Esenkent Mahallesi Kayhan Sokak'ta özel bir firmaya ait, kağıt geri dönüşümü yapılan işletmede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


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