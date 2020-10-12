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Aktüel GÜNCELLEME - Tunus açıklarında düzensiz göçmenlerin teknesi battı: 11 ölü
Aktüel

GÜNCELLEME - Tunus açıklarında düzensiz göçmenlerin teknesi battı: 11 ölü

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-12 01:55:03 -
GÜNCELLEME - Tunus açıklarında düzensiz göçmenlerin teknesi battı: 11 ölü

SFAKS (AA) - Tunus'un güneyindeki Sfaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 11 kişinin öldüğü, 7 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Sfaks kentindeki bir emniyet yetkilisinden alınan bilgiye göre, Tunuslu 27 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne önceki gece Mutemediyye Cebenyane sahili açıklarında battı.

Söz konusu yetkili, Sivil Savunma ekiplerinin 11 kişinin cesedine ulaştığını, 7 kişiyi kurtardığını belirterek arama çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

Yetkili, hayatını kaybeden 8'inin kadın, 3'ünün ise çocuk olduğunu ifade ederek, göçmenlerinin tamamının Afrika uyruklu olduğunu kaydetti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

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