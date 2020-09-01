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Aktüel GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK/KCK'nın "hacker"larına yönelik operasyon
Aktüel

GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK/KCK'nın "hacker"larına yönelik operasyon

Şüphelilerin 81 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek, propagandasını yaptıkları terör örgütü adına maddi taleplerde bulundukları belirtildi - Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarla 21 şüpheliden 15'i gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:03:50 -
GÜNCELLEME - Terör örgütü PKK/KCK'nın "hacker"larına yönelik operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişiden 15'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca silahlı terör örgütü PKK/KCK içerisinde, örgütün talimatıyla faaliyet yürüten "Mezopotamia Hackers" adlı grubun mensubu oldukları tespit edilen 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin 81 ilde 411 kamu kurum ve kuruluşu ile 14 bin 271 tüzel kişiliğe ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek, propagandasını yaptıkları örgüt adına maddi taleplerde bulundukları belirtildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarla 21 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

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