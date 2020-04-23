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Aktüel

GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki silahlı çatışmada iki polisin yaralanmasıyla ilgili 9 zanlı tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

2020-04-23 20:25:03 -
GÜNCELLEME - Tekirdağ'daki silahlı çatışmada iki polisin yaralanmasıyla ilgili 9 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki polisin silahlı çatışmada yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Aydoğdu Mahallesi'nde 21 Nisan'da iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışmaya müdahale için giden iki polis memurunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.B, E.U, K.Ş, S.Ş, E.T, E.K, E.U, G.U. ve A.G. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan O.K. B.D. V.Ş. ve B.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından, V.T. Y.T. ve V.T ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili P.Ş. ve E.T. de aranıyor.



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