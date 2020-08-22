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Aktüel GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kızını darbettiği öne sürülen baba tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kızını darbettiği öne sürülen baba tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-08-22 18:11:09 -
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da kızını darbettiği öne sürülen baba tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kızını İngiliz anahtarıyla darbettiği ileri sürülen baba tutuklandı.

Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki A.S, babası D.S'nin kendisini İngiliz anahtarıyla dövdüğünü belirterek, annesi F.K'den yardım istedi.

Eve gelen anne, kızını alarak polis merkezine götürdü. Burada çocuk büro amirliğinde ifadesi alınan A.S, babasından davacı ve şikayetçi oldu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba D.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

D.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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