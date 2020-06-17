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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü

HASTANEYE KALDIRILAN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:03:57 -
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Bağlık Mahallesi Kavaklı Sokak'ta yaşayan Asef Şepik (67), erik toplamak için evinin bahçesindeki ağaca çıktı. Ağaçtan düşen Şepik, ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şepik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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