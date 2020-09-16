GÜNCELLEME - Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 4 şüpheli ile bu suçtan yargılanan 5 sanığın da olduğu 18 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan veya yargılanmaları süren bazı FETÖ üyelerinin, organizatörler tarafından bir otelin önündeki iskeleden hareket edecek sürat teknesiyle Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçırılacağı bilgisini aldı.

Düzenlenen operasyonda, can yelekleriyle sürat teknesine binmek üzere bekleyen 5'i çocuk 18 kişi yakalandı. Ekiplerin gelmesi üzerine sürat teknesi ise bölgeden uzaklaştı.

İncelemede, söz konusu kişilerden R.U, M.G, T.T. ve R.M. hakkında yakalama kaydının bulunduğu, A.G, E.Ş, İ.E, N.G. ve S.G'nin yargılanmalarının devam ettiği belirlendi.



- Kişi başı 7 bin avroya anlaşmışlar

Jandarmadaki sorgulamalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan haklarında yakalama kararı bulunan M.G, R.M. ve R.U. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden M.T. ve N.T. ile 5 çocuk işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlıların gözaltı süresi 2 gün uzatıldı.

Şüphelilerin organizatörlerle Yunanistan'a geçmek için kişi başı 7 bin avroya anlaştıkları öğrenildi.