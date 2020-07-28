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Aktüel

GÜNCELLEME - Şişli'de trafoda patlama

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-28 15:27:58 -
GÜNCELLEME - Şişli'de trafoda patlama

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir trafoda patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gayrettepe Müselles Sokak'taki bir binanın önündeki trafoda, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken çalışmalar devam ediyor.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

- Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden patlamayla ilgili yapılan açıklamda şunlar kaydedildi:

"Saat 14.05 sıralarında ilimiz Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin dış kısmında trafo patlaması meydana gelmiş, olay esnasında bina içerisinde yaklaşık 30 kişi olduğu, 110 ve 112 unsurlarınca gerekli müdahalenin yapıldığı, dumandan etkilenen ve yaralanan şahsın bulunmadığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları devam etmektedir.

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