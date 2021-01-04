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Aktüel GÜNCELLEME - Silivri'de anne ve oğlu silahla yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Silivri'de anne ve oğlu silahla yaralandı

Olayın ardından kaçan zanlı, Arnavutköy'de yakalandı ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:05:41 -
GÜNCELLEME - Silivri'de anne ve oğlu silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir kişi daha önce imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadının annesi ve erkek kardeşini silahla yaraladı.

Mimarsinan Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde tekstil malzemeleri satan bir iş yerine giren Saldun A, henüz belirlenemeyen bir nedenle daha önce imam nikahı ile birlikte yaşadığı kadının erkek kardeşi Ahmet A. ile annesi Latife A. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Saldun A, anne ve oğlunu silahla yaraladı.

Ağır yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Saldun A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de durdurulan araçta gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.

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