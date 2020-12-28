GÜNCELLEME - Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2'ye yükseldi.

İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için askeri iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bölgede, çığ altında kalan diğer askerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

İnsansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli bölgesinde bulunan Mirgesav Üs Bölgenin kar nedeniyle kapanan yolunun açılması için yol açma çalışması yapan askeri iş makinası üzerine 26 Aralık'ta saat 17.30 civarında çığ düşmesi sonucu iki personelin çığ altında kaldığı belirtildi.

Olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve AFAD personelinin hızla intikal ettiği ve saat 20.30'da ağır yaralı kurtarılan bir personelin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayak şehit olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari Valisi İdris Akbıyık koordinasyonunda Hakkari AFAD ekibi, Van AFAD ekibi, Erzurum AFAD ekibi, Hakkari JAK timi ve daha sonra kurtarma ekibine katılan İstanbul AFAD ekibi, İzmir AFAD ekibi, Bursa AFAD ekibi olmak üzere toplam 66 uzman personel, hudut birlikleri ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından çığ altında kalan diğer personelimize bugün saat 09.30 sıralarında yapılan çalışmalar sonucunda şehidimizin cansız bedenine ulaşılmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."