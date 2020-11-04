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Aktüel GÜNCELLEME - Şemdinli sınır bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu
Aktüel

GÜNCELLEME - Şemdinli sınır bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISINDAKİ ARTIŞ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:07:29 -
GÜNCELLEME - Şemdinli sınır bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Daha sonra yapılan açıklamada ise bölgede 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu." bilgisine yer verildi.


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