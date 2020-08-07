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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:15:33 -
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Ramazan T'nin (19) kullandığı 44 AAV 185 plakalı minibüs, Siverek - Hasırlı kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 26 işçi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Küçük (15) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük'ün cenazesi otopsi için morga konuldu, kazayı haber alan işçilerin yakınları hastaneye akın etti.

Gözaltına alınan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı öne sürüldü.

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