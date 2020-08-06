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GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk Gaziantep'te bulundu

Baba Salih Alpak: - "İçimiz kan ağladı 5 gündür aklımıza her şey geldi. Ne yemek yedik ne de uyuduk" BABANIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-06 19:46:32 -
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 5 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk Gaziantep'te bulundu

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 5 gündür haber alınamayan ve bugün Gaziantep'te bulunan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak'ın babası Salih Alpak, çok mutlu olduğunu söyledi.

Ailesinin kayıp ihbarından sonra yaptıkları aramalardan bir sonuca ulaşamayan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'te kayıp bir çocuğun bulunduğu bilgisi üzerine kentteki polislerle iletişime geçti. Ekipler, çocuğun Hüseyin Alpak olduğunu tespit etti.

Gaziantep'e gelen Alpak'ın ailesi, Çocuk Şube Müdürlüğünde çocukla buluştu. Buluşma anında Hüseyin Alpak ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı. Alpak resmi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan baba Salih Alpak, oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Şanlıurfa ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Alpak, şöyle konuştu:

"Eskişehir'e gidip çalışmak istemiş bana yardım etmek için. Burada otogarda polisler bulmuş. İçimiz kan ağladı 5 gündür. Aklımıza her şey geldi. Ne yemek yedik ne de uyuduk. Gece gündüz her yeri aradık. Allah polislerimizden razı olsun. Sevinçten ağladım. Kaç gündür fotoğrafına bakıp ağlıyorum. Bana ilk sözü 'baba beni bırakma' oldu."

Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinden 5 gün önce çıkan Hüseyin Alpak'tan haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.


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