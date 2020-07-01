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Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 5 kişi daha sınır dışı edilecek ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-01 20:03:44 -
GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 5 kişi daha sınır dışı edilecek ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i daha sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 12 zanlıdan 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 5'i, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri 24 Haziran'da, 13 şüphelinin yakalanması için İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde operasyon düzenlemişti. Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adliyeye dün çıkarılan 1 zanlı adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilmişti.



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