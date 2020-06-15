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Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Adliyeye sevk edilen Irak uyruklu 9 zanlının gözaltı süresi uzatıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:54:33 -
GÜNCELLEME - Samsun'daki DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 9’unun nöbetçi hakimlikçe gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince,12 Haziran'da İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan biri sorgusun ardından sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 9 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe gözaltı süreleri uzatılan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından tekrar emniyete götürüldü.

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle yürütülen operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu A.Y.S.S, F.N.H.A.O, B.S.S.S, B.S.H.O, B.H.S.S, F.G.H.A.O, F.Y.M.A.N, W.A.M.M, M.A.M.M. ve T.A.A.A. gözaltına alınmış, zanlıların ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konulmuştu.

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