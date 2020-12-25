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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli salıverildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli salıverildi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:49:59 -
GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli salıverildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla S.Ö'yü takibe aldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö'nün üst aramasında 34,7 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametgahında yapılan aramada ise 448 sentetik ecza hapı, 9,32 gram uyuşturucu ile bir tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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