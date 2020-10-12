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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da hırsızlık şüphelisi 3 kadın tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da hırsızlık şüphelisi 3 kadın tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-12 21:04:10 -
GÜNCELLEME - Samsun'da hırsızlık şüphelisi 3 kadın tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum ilçesinde 4 evin kapısının kilidinin dilinin düşürülmesi yöntemiyle açılarak içeriden ziynet eşyası ile 17 bin 130 lira çalındığı ihbarı üzerine, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, belirledikleri şüpheli kadınlar M.G. (19), N.Ş. (20) ve K.G'yi (38) yakalamak için çalışma başlattı.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, zanlıları yakaladı.

Zanlıların üzerinde ele geçirilen 10 bin lira ile 2 çeyrek ve bir gram altına el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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