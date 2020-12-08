GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ/PDY'den aranan eski asker tutuklandı
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SAMSUN (AA) - Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski asker, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, meslekten ihraç edilen üsteğmen D.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.