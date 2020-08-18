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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da bir tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da bir tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN SAYISI ve DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-18 22:07:58 -
GÜNCELLEME - Samsun'da bir tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tırın dorsesinde 165 düzensiz göçmen yakalandı.

Kentin girişindeki polis uygulama noktasında 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Dorsede saklanan düzensiz göçmenlerin sıcak hava nedeniyle brandaları yırttıkları görüldü. Sıcaktan bunaldıkları gözlenen göçmenlere polis, su verdi.

Bazı göçmenler kaçmaya çalıştı. Düzensiz göçmenler geniş güvenlik önlemleri altında Atatürk Spor Salonu'na getirildi.

Su ve yiyecek dağıtılan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin geceyi Atatürk Spor Salonu'nda geçirecekleri belirtildi.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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