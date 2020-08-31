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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-08-31 22:11:09 -
GÜNCELLEME - Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili faillere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ünveren cinayetinin faili 2 kişinin, Trabzon'un Çaykara Sultan Murat Yaylası'nda saklanmalarına yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen biri kadın 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

Trabzon'da yakalanan İ.K. (41), E.C. (24) ve Ş.E. (34) Samsun'a getirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Ünveren'i silah kabzasıyla darbederek pompalı tüfekle ateş eden A.C'nin Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri süren A.C'nin Trabzon'da da başka bir cinayetin şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedilmişti. Pompalı tüfekle ateş edilen Ünveren kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanmıştı.

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