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Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-31 21:37:33 -
GÜNCELLEME - Samsun'da 2 kadının bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da iki kadının hastane önünde bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, cumartesi günü Kadın Doğum Hastanesi girişinde husumetleri olduğu iddia edilen kadınlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Tuğçe O. (20) ile B.Ü. (17) bıçakla yaralandı. Sol göğüs altından yaralanan B.Ü, Kadın Doğum Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili oldukları iddia edilen 3'ü kadın 8 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Resul Ö, Berna G. ve Nihal Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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