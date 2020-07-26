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Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

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Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:07:57 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan ve iki kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekeler Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taş ve sopalar kullanıldı.

İhbar üzerine olay mahalline çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan O.K. (25) ve Z.K. (23), kentteki özel hastane ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, hastanelerin önüne gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

Kavgaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

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