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Aktüel GÜNCELLEME - Sakarya'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

YAYIN YASAĞI GETİRİLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:40:28 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine F.N'yi Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.N, tutuklandı.

Öte yandan, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca, dosyada gizlilik kararı bulunmasına rağmen mağdurun ifadelerinin yer aldığı bazı haber siteleri hakkında "soruşturmanın gizliliğinin ihlali" suçundan işlem başlatıldı.

- Yayın yasağı getirildi

Başsavcılık, Akyazı Sulh Ceza Hakimliğinden, olaya ilişkin haberlerin yer aldığı internet adreslerine erişimin engellenmesi ve yayın yasağı getirilmesi talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren hakimliğin aldığı kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İnternet adreslerinde olay mağduru kişilerin özel bilgilerinin de yer aldığı gibi yayınlarda kullanılan dil, tercih edilen sözcükler ve haberin sunuluş şekli birlikte değerlendirildiğinde bu durumun kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu, haber verme hakkının hukuka uygun biçimde kullanılmadığı, haberin içeriğinin basın ve düşünce açıklama özgürlüğü, haber verme ve eleştiri hakkı sınırlarında değerlendirilemediği anlaşıldığından ilgili internet adreslerinde kişilik hakkı ihlali olduğu sonuç ve vicdani kanaatine varılmış, bu nedenle yayın yasağının kabulü yönünde karar tesis edilmiştir."

Hakimlik, ayrıca olaya ilişkin haberlerin yer aldığı internet adreslerine erişimin engellemesini kararlaştırdı.

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