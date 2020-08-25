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Aktüel GÜNCELLEME - Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-25 18:31:44 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kömürlük Mahallesi mevkisindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmasına helikopter de destek verdi.

Yerleşim yerine yaklaşık iki kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alandaki yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.


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