  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Pendik'te kapalı otoparkta çıkan yangın söndürüldü

Yangında otoparktaki 2 araç kullanılamaz hale gelirken, bazı arabalarda hasar oluştu YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-03 12:12:23 -
GÜNCELLEME - Pendik'te kapalı otoparkta çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Pendik'deki bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi Sümbül Sokak'ta içerisinde konut ve iş yerlerinin olduğu bir sitenin kapalı otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ederken, polisler de yoğun duman nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları tahliye etti.

Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu söndürülen yangında, otoparktaki 2 araç kullanılamaz hale gelirken, bazı arabalarda hasar oluştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı