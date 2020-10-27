GÜNCELLEME - Pakistan'da medresede patlama: 8 ölü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir medresede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4’ü öğrenci 8 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 110 kişi yaralandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Peşaver bölgesinde Jamia Zuberia Medresesi’nde ders sırasında patlama meydana geldi.

Polis yetkilisi Mansur Aman, ilk gelen inceleme raporlarına göre, olayda 5 kilogram el yapımı patlayıcının kullanıldığını söyledi.

Patlamada 4'ü öğrenci 8 kişi öldü ve aralarında çocukların da bulunduğu 110 kişi yaralandı.

Basına yansıyan görsellerde, patlamanın Kur’an-ı Kerim dersi sırasında yaşandığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Sosyal medyada aralarında siyasetçi, yazar ve gazetecilerin bulunduğu binlerce kişi, saldırıyı lanetleyen mesajlar paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan ordusu, bölgede Pakistan Talibanı'na (PTT) yönelik operasyonlar düzenliyor.

- Uluslararası İslam Üniversitesi eğitim faaliyetlerine ara verdi

Öte yandan, başkent İslamabad’daki Uluslararası İslam Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2 Kasım'a kadar ara verdiğini duyurdu.

Ancak basında, üniversitenin terör tehdidi gerekçesiyle böyle bir karar aldığı iddia edildi.



